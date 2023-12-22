Америка обеспокоилась возможной гибелью своих граждан в Красном море

Атаки хуситов на торговые суда рано или поздно приведут к гибели американцев.

Об этом заявил член Республиканской партии и сенатор от штата Арканзас Том Коттон. Он прокомментировал решение Соединенных Штатов провести операцию по обеспечению безопасности судоходства у побережья Йемена. По его мнению, такой шаг надо было предпринять еще 2 месяца назад, когда атаки хуситов на суда только начались.

«Рано или поздно погибнут американцы, и это нанесет ущерб американской экономике», - указал он во время выступления на Fox News.

Точно такой же результат сенатор увидел в Ираке и Сирии. Пентагон не дает решительный ответ на нападения извне, и американские войска начинают нести потери.