Мирные переговоры должны пройти в конце 2024 года. Для этого Соединенные Штаты подкрепляют своей мощью украинскую армию.

Об этом заявил Джонатан Файнер, первый заместитель помощника Байдена по национальной безопасности. По его мнению, Россия должна столкнуться с выбором: либо поддержать дипломатическую инициативу, либо иметь дело с обновленной Украиной. Киев получит активную поддержку всей промышленной базы США и Европы, чтобы насытить оружием и боеприпасами ВСУ.

«Это очень сложный стратегический выбор. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», - подчеркнул Файнер.

Его слова привело ТАСС. Все это позволит украинским властям заключить мир, приемлемый для них. В то же время до сих пор правительство Зеленского настаивало на заключении мира исключительно на условиях возврата к границам 1991 года.