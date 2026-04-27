Америка у черты: историк рассказал, почему место покушения на Трампа выбрано неслучайно

Покушение на Дональда Трампа, которое произошло в самом центре Вашингтона, историки уже назвали не случайным эпизодом, а тревожным симптомом глубинного раскола в американском обществе. Об этом в эфире Pravda.Ru заявил профессор ГАУГН, главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН Александр Петров.

Выбор места, по мнению эксперта, оказался слишком символичным, чтобы быть простой случайностью. Речь о гостинице Hilton в центре столицы. Именно там в 1981 году стреляли в Рональда Рейгана. Та самая локация, которая в истории США прочно ассоциируется с политическим насилием, снова стала точкой, где покушаются на действующего (или уже бывшего, но все равно ключевого) политика. Петров уверен: это совпадение неслучайно.

Но сам инцидент — лишь верхушка айсберга. Историк настаивает, что происходящее нельзя рассматривать изолированно. Американское общество сегодня «взбудоражено как никогда», и речь идет уже не о мелких разногласиях, а о фундаментальном расколе по принципу «демократы против республиканцев». Страна, по сути, застыла в состоянии, где не просто спорят о налогах или медицине, а по-настоящему расходятся в базовых ценностях и представлениях о будущем.

По оценке Петрова, это покушение тут же станет оружием в руках обеих сторон. Республиканцы неизбежно укажут на ту среду, из которой вышел нападавший, — и это будет удар по оппонентам. Демократы, в свою очередь, развернут нарратив в другую сторону: они заговорят о свободах, об угрозах демократии, о неполиткорректности риторики, которая якобы и провоцирует насилие. Событие из криминальной хроники мгновенно превращается в политический козырь.

Он резюмировал, что покушение на Трампа — это не просто страшная новость и не просто попытка убить конкретного человека. Это маркер того, что Америка подошла к черте, где политическое противостояние перестает быть цивилизованным и все чаще выплескивается в опасные, насильственные формы. И каждая из сторон теперь будет использовать этот выстрел, чтобы нанести удар по другой.

