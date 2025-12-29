Генерал-лейтенант Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы, в интервью для телеканала «Царьград» резко осудил нападение на резиденцию президента Путина. Он охарактеризовал действия киевского режима как «акт государственного терроризма, направленный на устранение главы государства».

Гурулев подчеркнул, что реакция должна быть пропорциональной и взвешенной, высказавшись за немедленное устранение высшего военно-политического руководства Украины.

«Должен быть уничтожен Зеленский и вся его клика», — сказал Гурулев.

Генерал полагает, что такой удар технически осуществим и политически целесообразен. Он провел аналогию с операцией по ликвидации бен Ладена.

Гурулев подчеркнул, что ключевым итогом стало кардинальное изменение стратегий. О возобновлении переговоров с нынешним руководством Украины больше не может быть и речи.

«С ними уже наговорились. А дальше идти вперед, мы найдем, с кем разговаривать. Время покажет», — подчеркнул генерал.

Гурулев добавил, что сегодня Россия сумела наглядно продемонстрировать Трампу террористическую природу режима Зеленского, и это было признано. Теперь вопрос заключается не в немедленном мощном ответе, а в осознании того, что весь ход СВО кардинально изменился. В дальнейшем действия Москвы будут явно недипломатичными.