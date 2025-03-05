В данный момент президент США Дональд Трамп выступает с речью на совместном заседании Сената и Палаты представителей в Конгрессе США в Вашингтоне. Трансляцию мероприятия осуществляют американские телевизионные каналы.

«Америка — вернулась!» — так начал свою речь Трамп, пообещав гражданам страны, что его президентство станет для Америки эпохой процветания и благополучия.

В ходе своего выступления в Конгрессе США Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, подчеркнул, что за первые 43 дня своего правления он уже добился большего, чем многие другие администрации за четыре года и даже восемь лет. При этом он отметил, что это только начало его работы.

«За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало», — сказал он.

Президент США также упомянул о своих успехах: он добился исключения страны из Совета по правам человека ООН, приостановил оказание помощи другим государствам и вышел из Парижского соглашения по климату.

В нашем мире существует только два гендера — мужской и женский. «Я принял решение о запрете участия мужчин в женских видах спорта», — заявил Трамп.

Республиканцы выражают поддержку своему лидеру и горячо аплодируют, в то время как демократы остаются на своих местах и не выражают одобрения.