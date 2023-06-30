Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина сохранит свои заслуженные территории после урегулирования конфликта. Однако для успешных переговоров по этому поводу у Вашингтона не имеется опытного дипломата. Также Трамп заявил, что у США плохое будущее. Политолог и американист Константин Блохин сообщил, что в целом многие западные политики осознают этот факт. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, Киев уже потерял часть территорий, в связи с чем Трамп только приводит констатацию факта.

Он уточнил, что для Трампа Украина находится на первом месте с конца, поскольку у него печальный опыт взаимодействия с Незалежной.