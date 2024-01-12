Американист Богуславская оценила слова Кирби о прекращении военной помощи Киеву

Вчера координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приостанавливает поставки вооружения Киеву, поскольку у Штатов не осталось бюджетных средств на финансовую поддержку. По словам американиста Юлии Богуславской, Белый дом, говоря о прекращении военной помощи Незалежной, пытается оказывать давление на республиканцев. Об этом сообщают « Известия ».

Она отметила, что спонсирование Украины США продолжится, однако уже со стороны его союзников.

По мнению политолога, полное прекращение поддержки Незалежной на сегодняшний день невозможно, поскольку даже в случае прекращения боевых действий Киев и экономика страны не смогут существовать без помощи извне.