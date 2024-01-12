Американист Богуславская оценила слова Кирби о прекращении военной помощи Киеву
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Вчера координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приостанавливает поставки вооружения Киеву, поскольку у Штатов не осталось бюджетных средств на финансовую поддержку. По словам американиста Юлии Богуславской, Белый дом, говоря о прекращении военной помощи Незалежной, пытается оказывать давление на республиканцев. Об этом сообщают «Известия».
Она отметила, что спонсирование Украины США продолжится, однако уже со стороны его союзников.
По мнению политолога, полное прекращение поддержки Незалежной на сегодняшний день невозможно, поскольку даже в случае прекращения боевых действий Киев и экономика страны не смогут существовать без помощи извне.