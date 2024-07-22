Американист Богуславская пояснила феномен изменений в рейтинге Харрис
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В одном из американских СМИ появилась публикация о том, что жители Штатов за несколько часов пожертвовали около 47 млн долларов на предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис, что стало наиболее крупным сбором в течение дня в этом году. По словам американиста Юлии Богуславской, американская пресса старается легитимизировать в глазах избирателя ситуацию с заменой кандидата. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она отметила, что сегодня ключевой задачей демократов является выбор кандидата, поэтому пресса Штатов активно поддерживает кандидатуру Камалы Харрис, пытаются представить данный выбор наиболее очевидным, поскольку Камала Харрис – это фигура, которая ближе всех стоит к Джо Байдену.
По мнению эксперта, при этом она на посту вице-президента она не была популярным политиком и по большей части отвечала за адаптацию мигрантов в Штатах и в связи с этим сыскала колоссальный объем критики со стороны республиканцев. Также она присутствовала на таких непопулярных мероприятиях, вроде швейцарского саммита по Украине. Таким образом, рейтинг у Камалы Харрис был довольно низким, поэтому у нее не было никаких шансов против Трампа. Однако сейчас ее рейтинг выше Байдена.