Американист Богуславская пояснила феномен изменений в рейтинге Харрис

В одном из американских СМИ появилась публикация о том, что жители Штатов за несколько часов пожертвовали около 47 млн долларов на предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис, что стало наиболее крупным сбором в течение дня в этом году. По словам американиста Юлии Богуславской, американская пресса старается легитимизировать в глазах избирателя ситуацию с заменой кандидата. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что сегодня ключевой задачей демократов является выбор кандидата, поэтому пресса Штатов активно поддерживает кандидатуру Камалы Харрис, пытаются представить данный выбор наиболее очевидным, поскольку Камала Харрис – это фигура, которая ближе всех стоит к Джо Байдену.

По мнению эксперта, при этом она на посту вице-президента она не была популярным политиком и по большей части отвечала за адаптацию мигрантов в Штатах и в связи с этим сыскала колоссальный объем критики со стороны республиканцев. Также она присутствовала на таких непопулярных мероприятиях, вроде швейцарского саммита по Украине. Таким образом, рейтинг у Камалы Харрис был довольно низким, поэтому у нее не было никаких шансов против Трампа. Однако сейчас ее рейтинг выше Байдена.