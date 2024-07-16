Дональд Трамп, который по результатам партийного съезда в Милуоки стал официальным кандидатом в президенты от республиканской партии, недавно раскрыл интригу касательно кандидата в вице-президенты — им стал сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который заявил, что в случае победы Трамп начнет переговоры с Москвой и попытается как можно быстрее завершить украинский конфликт. По словам политолога Артура Демчука, надеяться на активное содействие США в прекращении боевых действий на территории Незалежной в случае победы Трампа все же не следует. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что Трамп выбрал себе вице-президента не из-за его позиции по украинскому вопросу, а для того, чтобы тот усилил его и дал ему больше голосов на выборах, как это обычно и делается. К тому же Вэнс - республиканец с хорошей репутацией и благоприятной личной биографией.

По мнению политолога, учитывая предательства в прошлом, Трампу необходим соратник, который ни при каких обстоятельствах его не предаст. А Вэнс является именно таким человеком.

Он подчеркнул, что решения относительно Киева станут приниматься в зависимости от того, насколько выгодно будет Вашингтону, то есть или дальше финансировать Киев для продолжения конфликта, или снижать финансирование и не тратить деньги впустую. Идея Вэнса в том, что Штатам нет смысла тратить деньги, если это все равно ничего не приносит. Однако даже в случае победы Трампа финансирование Украины не прекратится одномоментно, поскольку большая часть средств, выделяемых на помощь Киеву, в действительности идут в военно-промышленный комплекс США, производящий вооружение для украинской армии.