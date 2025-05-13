По словам американиста Малека Дудакова, Вашингтону необходимо чаще признавать, что именно столица Незалежной является ключевой препоной на пути урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф вместо этого старается представить Штаты неким арбитром переговоров Москвы и Киева, оказывающим давление на обе стороны.

Ранее на Украине обвинили Трампа в том, что он разрушил всю стратегию принуждения России к миру.