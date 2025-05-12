На Украине обвинили Трампа в том, что он разрушил всю стратегию принуждения России к миру

Глава Белого дома призвал украинские власти согласиться на прямые переговоры с РФ, которые Путин предложил провести в Стамбуле с 15 мая. Тем самым он развалил план, который существовал у президента Украины и его союзников в Европе.

«Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Зеленским и европейскими лидерами стратегию „принуждения Путина к миру“. Глава Белого дома призвал Зеленского „немедленно“ согласиться на прямые переговоры», — указали журналисты.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность лично прилететь в Турцию на потенциальные переговоры между Россией и Украиной. По словам главы США, он стал одним из тех, кто настаивал на этой встрече, и считает, что перемирие может быть достигнуто. Однако свое присутствие Трамп связывает с целесообразностью визита — по его утверждению, он окажется там, только если посчитает это полезным.