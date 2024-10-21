Американист Дудаков перечислил геополитические направления Вашингтона в случае победы Трампа

По словам американиста Малека Дудакова, в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах, Киев перестанет быть приоритетным направлением для американского лидера. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что ключевое внимание будет уделяться Китаю и Ирану.

По мнению политолога, заявления Трампа в адрес Владимира Зеленского, возлагающие ответственность за начало конфликта на киевский режим, говорят о напряженных отношениях между сторонами. Так, у экс-президента Штатов сохранилась обида пятилетней давности, когда ему практически объявили импичмент в связи со звонком Зеленскому.

Ранее сообщалось, что Байден озвучит новый план для Украины перед отставкой.