Американист Дудаков перечислил геополитические направления Вашингтона в случае победы Трампа
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По словам американиста Малека Дудакова, в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах, Киев перестанет быть приоритетным направлением для американского лидера. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он уточнил, что ключевое внимание будет уделяться Китаю и Ирану.
По мнению политолога, заявления Трампа в адрес Владимира Зеленского, возлагающие ответственность за начало конфликта на киевский режим, говорят о напряженных отношениях между сторонами. Так, у экс-президента Штатов сохранилась обида пятилетней давности, когда ему практически объявили импичмент в связи со звонком Зеленскому.
Ранее сообщалось, что Байден озвучит новый план для Украины перед отставкой.