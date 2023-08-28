Американист Кубышкин пояснил, ждет ли Байдена отстранение от власти
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Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что имеющаяся информация дает возможность поставить вопрос об импичменте действующего американского президента. По словам американиста Александра Кубышкина, инициатива судебного разбирательства в отношении бывшего президента Дональда Трампа спровоцировала резкую реакцию республиканской партии. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что процедура импичмента является достаточно сложной, поэтому Байдену, скорее всего, удастся ее избежать.
По мнению эксперта, в настоящее время Штаты находятся в состоянии своеобразного транзита – социального, культурно-идеологического и политического перехода. Таким образом, республиканцы представляют консервативность, а демократы – неолиберальную идеологию.
Он пояснил, что дать прогноз результата данной борьбы невозможно, так как силы равны.
По его словам, итог этой борьбы спрогнозировать невозможно, поскольку силы примерно равны.