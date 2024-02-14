Американист Межуев определил уловку американских конгрессменов по одобрению помощи Киеву

По словам американиста Бориса Межуева, американские конгрессмены стараются добиться одобрения законопроекта о помощи Киеву через нижнюю палату, минуя ее спикера-республиканца Майка Джонсона. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что с юридической точки зрения это реально, несмотря на то что к подобной схеме прибегают редко.

По мнению эксперта, законопроект зависнет только в случае, если республиканцы сохранят единство в конгрессе и поддержат Джонсона.