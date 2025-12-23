Американист назвал новый флот Трампа популистской фантазией

Новые обещания Дональда Трампа о создании «золотого флота» — передовых боевых кораблей нового поколения — на поверку выглядят скорее популистской риторикой, чем осуществимым планом. К такому выводу пришел политолог-американист Малек Дудаков, отметив, что у США сегодня просто нет ресурсов для подобного технологического рывка. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт объясняет это глубоким кризисом американского военно-промышленного комплекса. Даже за десятилетие страна физически не сможет спустить на воду корабли, которые Трамп описывает как вдвое более крупные, чем эсминцы типа «Замволт», и оснащенные гиперзвуковым оружием. Проблема в том, что самих гиперзвуковых ракет у США до конца 2020-х — начала 2030-х годов, скорее всего, не появится. То же самое касается и других амбициозных технологий: адаптации корабельных лазерных систем или возрождения ядерных крылатых ракет морского базирования, от которых отказались более десяти лет назад.

По его словам, последствия таких заявлений, однако, выходят за рамки простой политтехнологии. Пока Вашингтон озвучивает фантазии о военном возрождении, реальное naval race — гонку морских вооружений — уверенно выигрывает Китай. Пекин наращивает флот десятками новых эсминцев и фрегатов, тогда как американские верфи годами строят единичные корабли, сталкиваясь с хроническими сдвигами сроков. Ситуацию усугубляют логистические проблемы и острая нехватка компонентов, ведь значительная часть цепочек поставок раньше зависела от КНР. Ирония в том, что американский ВПК теперь и сам страдает от китайских санкций, приводящих к дефициту сырья и материалов.

По мнению Дудакова, даже если работы над новыми кораблями начнутся, они обернутся долгим и дорогим строительством плавучих проблем — судов, которые будут постоянно требовать ремонта и колоссальных бюджетных вливаний. Вероятнее всего, за весь свой президентский срок Трамп не увидит ни одного нового корабля этого «золотого флота». Таким образом, концепция служит лишь зеркалом желаний — попыткой продемонстрировать былое величие в условиях, когда реальное военно-морское могущество уплывает в Азию вместе с китайскими эскадрами.

Ранее политолог Перенджиев заявил, что «Посейдон» — ответ Путина на угрозы Трампа.