Американист назвал полномасштабную операцию США в Венесуэле маловероятной

Планы Вашингтона по поводу Венесуэлы, несмотря на громкую риторику, могут упираться в суровые внутренние ограничения. Как отмечает политолог-американист Малек Дудаков, для реальной сухопутной операции у США просто не хватит ресурсов, сконцентрированных в регионе Карибского моря. Но что еще важнее — на такой шаг не готово и американское общество. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, ситуация осложняется внутренним расколом в администрации президента Дональда Трампа, из-за которого внешнеполитические решения становятся непредсказуемыми. Хотя эскалация давления на Каракас в виде санкций или демонстрации силы вполне возможна, переход к полномасштабному вторжению выглядит маловероятным. Это подтверждают и социологические данные: свыше 70% граждан США выступают против обострения конфликта с Венесуэлой, что делает подобную авантюру крайне непопулярной.

Политолог добавил, что даже если нынешняя американская администрация попытается использовать венесуэльский кризис для извлечения политических дивидендов, ее маневры будут серьезно скованы. Отсутствие общественной поддержки и недостаток военных ресурсов создают для Вашингтона своеобразный двойной барьер.

По его мнению, при всей своей мощи США могут оказаться не в состоянии реализовать самый жесткий сценарий в Венесуэле. Внешнеполитическая воля упирается не только в международное право, но и во внутреннее общественное мнение и прагматичный расчет сил, что оставляет пространство для дипломатии и делает перспективу большой войны в Южной Америке призрачной.

Ранее сообщалось, что Трамп готовится объявить войну Венесуэле уже этой ночью.