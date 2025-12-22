Трамп готовится объявить войну Венесуэле уже этой ночью: что скрывает закрытый брифинг в Палм-Бич

Президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле ночью 23 декабря. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ранее РИА Новости сообщили, что во вторник в 00:30 по московскому времени Трамп выступит с заявлением на пока не раскрытую тему. Его будут сопровождать министр обороны США Пит Хегсет и глава ВМС Джон Фелан. О чем именно пойдет речь, не уточняется, при этом известно, что выступление состоится не в Белом доме — Трамп останется в Палм-Бич (штат Флорида). За час до заявления ему проведут закрытый разведывательный брифинг. Политолог Мезюхо подчеркнул, что американский лидер продолжит тему давления на Венесуэлу.

«Вероятность объявления Трампом войны Венесуэле достаточно высока, и я не исключаю того, что это будет сделано в самое ближайшее будущее, возможно, что во время выступления Трампа с пока еще не объявленной темой. Я думаю, что американский президент просто так не соскочит с венесуэльской тематики. В свете внутриполитической турбулентности внутри США ему необходимы победы, желательно, маленькая победоносная война. Такой войной, по его мнению, может стать операция в Венесуэле», — пояснил эксперт.

При этом американцам стоит подготовиться к тому, что венесуэльцы дадут отпор западным захватчикам в случае конфликта, заверил специалист.

«Американцы должны быть готовы к тому, что венесуэльский народ развернет настоящую партизанскую борьбу против оккупантов. В таком случае маленькая победоносная война превратится для Трампа во второй Вьетнам. Я думаю, что он несколько недооценивает эти риски. Но, вероятнее всего, в его команде есть люди, которые это понимают, и поэтому война не объявлена до сих пор», — выразил мнение он.

Кроме того, американский лидер в рамках своего выступления может поднять украинский вопрос, прогнозирует политолог.

«Не стоит исключать и того, что Трамп сделает заявление по Украине в свете переговоров в Майами. Но я думаю, что американцы и украинцы в рамках обсуждения 28 пунктов мирного плана не пришли к существенному прогрессу», — заключил Мезюхо.

Ранее стало известно, что НАТО ускоренно готовится к военному столкновению с Россией.