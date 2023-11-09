Американист Васильев оценил слова Трампа о возможном вице-президенте США

Претендующий на выдвижение в президенты США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру телеведущего Такера Карлсона как возможного вице-президента. По словам американиста Владимира Васильева, неожиданные слова экс-президента США о Карлсоне направлены против других республиканцев, претендующих на пост президента страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это удар по конкурентам среди республиканцев и привлечение Трампом на свою сторону независимых избирателей.

По мнению эксперта, прошедшие в нескольких штатах выборы свидетельствуют о том, что демократы свои позиции пока удерживают, но идет борьба за независимый центр.