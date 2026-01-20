Американист заявил, что украинский кризис отошел на задний план в политике Вашингтона

Новый виток напряженности в трансатлантических отношениях может нанести серьезный побочный удар по Киеву. Как заявил в комментарии NEWS.ru политолог-американист Константин Блохин, возможная торговая война между США и ЕС из-за спора вокруг Гренландии способна привести к дальнейшему сокращению помощи Украине.

По мнению эксперта, действия Евросоюза будут продиктованы не только экономическими интересами, но и политическим неприятием действующей американской администрации. Дональд Трамп, в свою очередь, известен как сторонник тарифных войн в качестве ключевого инструмента давления и вряд ли отступит. В условиях такого конфликта внимание и ресурсы Вашингтона неизбежно перераспределятся.

Для Украины это означает риск оказаться на периферии американской внешней политики. Как отмечает Блохин, украинский кризис для Белого дома уже отошел на третий или даже четвертый план, уступив место более приоритетным направлениям, таким как отношения с Китаем, Ираном и Венесуэлой, а теперь и спор из-за Гренландии. Освещение и поддержка Киева могут стать менее активными.

По его словам, геополитический спор за далекий арктический остров способен вызвать эффект домино. Итогом может стать не только новый торговый конфликт, но и дальнейшая маргинализация украинского вопроса в повестке Запада, что поставит Киев в еще более сложное положение, лишив его и без того сокращающейся поддержки.

Ранее экс-советник президента Украины Соскин сообщил, что заявление Трампа о Гренландии топит внешнеполитические надежды Зеленского.