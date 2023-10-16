Американская армия ослабла из-за Украины

Американские поставки вооружения для Украины истощили государственные запасы, что влияет на решения Вашингтона об участии в других мировых конфликтах. Соответствующее заявление сделал генерал американской армии в отставке Дон Болдук во время беседы с местным телеканалом Fox News .

Экс-генерал отметил, что это должно быть тревожным звонком для граждан Соединенных Штатов. Он заявил, что за время президентства Байдена, американские ВС сильно ослабли и перенапряглись. Ситуацию генерал назвал «прискорбной».

Болдук считает, что последние годы правительство думает обо всем подряд, но не о способах «вести и выигрывать войны». Он подчеркнул, что пора перестать обманывать население в таких вопросах и начать говорить правду.