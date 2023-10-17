Американская конгрессвуман призвала США не отправлять военных в Израиль

Соединенные Штаты должны прекратить поддержку мировых военных конфликтов и не отправлять своих военных на территорию Израиля. Соответствующее заявление сделала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своих социальных сетях, передает издание РИА Новости .

В своем посте Грин заявила, что поддерживает Израиль и его право на самозащиту. Конгрессвумен также подчеркнула, что государство хорошо с этим справляется, но она не поддерживает идею об отправке туда американских военных.

По ее мнению, ВС США должны защищать границу своей страны, особенно во времена, когда там уже «происходит вторжение». На том же должно сфокусироваться и правительство Штатов, заявила Грин.

Конгрессвумен призвала перестать финансировать и поддерживать военные конфликты и заявила, что нападение на Израиль не представляет непосредственной угрозы для Соединенных Штатов.