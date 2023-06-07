Американская конгрессвумен обвинила правительство страны в тупости
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Скандально известная член палаты представителей американского Конгресса Марджори Грин вновь высказалась против действующего руководства страны.
На этот раз республиканка обвинила Белый дом в тупости из-за поддержки Украины.
«Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи», – написала Грин в соцсетях.
Представительница штата Джорджия и ранее высказывалась против поддержки киевского режима. Также она намеревалась устроить импичмент Джо Байдену, который, по ее мнению, не может обеспечить безопасность страны.