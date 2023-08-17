Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин дала комментарий касаемо доклада от швейцарского банка UBS о росте доходов Российской Федерации. Свое мнение она высказала в социальных сетях.

В посте Грин признала, что американские санкции в отношении РФ провалились. Там же она напомнила о том, что американское правительство отправило Киеву уже $113 млрд и по сей день выделяет Украине по миллиарду долларов каждый месяц. Грин призвала остановить спонсирование киевского режима. Она также отметила, что Штаты беднеют на триллионы, в то время обложенная санкциями РФ продолжает богатеть.

Обозреватель американского журнала Business Insider ранее отмечала, что РФ заработала $600 млрд в 2022 году, в то время, как Соединенные Штаты и ЕС обеднели на триллионы долларов.