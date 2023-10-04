Американская палата представителей отправила спикера Маккарти в отставку

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов добилась отставки спикера Кевина Маккарти. За его отстранение проголосовало 216 конгрессменов, в то время, как голосов против отстранения набралось только 210. Об этом сообщили РИА Новости .

Сообщается, что соответствующая инициатива поступила от конгрессмена Мэтта Гетца, который остался недоволен тем фактом, что Маккарти согласился на компромисс с демократами, приняв 45-дневный бюджет ради того, чтобы не допустить «шатдаун». Гетц также обвиняет Маккарти в том, что он согласовал с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом «секретную сделку» по спонсированию Киева.

Случай с отстранением Маккарти стал первым подобным в истории государства. Прошлая подобная попытка была предпринята более 100 лет назад, но тогда отстранить спикера не получилось.