Американская палата представителей отправила спикера Маккарти в отставку
Фото: [AP/TASS]
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов добилась отставки спикера Кевина Маккарти. За его отстранение проголосовало 216 конгрессменов, в то время, как голосов против отстранения набралось только 210. Об этом сообщили РИА Новости.
Сообщается, что соответствующая инициатива поступила от конгрессмена Мэтта Гетца, который остался недоволен тем фактом, что Маккарти согласился на компромисс с демократами, приняв 45-дневный бюджет ради того, чтобы не допустить «шатдаун». Гетц также обвиняет Маккарти в том, что он согласовал с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом «секретную сделку» по спонсированию Киева.
Случай с отстранением Маккарти стал первым подобным в истории государства. Прошлая подобная попытка была предпринята более 100 лет назад, но тогда отстранить спикера не получилось.