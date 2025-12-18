По данным Flightradar24, американские палубные самолеты поднялись в воздух с авианосцев у побережья Венесуэлы. Это может свидетельствовать о подготовке США к возможной атаке на южноамериканскую страну. Однако на данный момент Вашингтон не даёт никаких комментариев по этому поводу.

Вечером среды, 17 декабря, американский журналист Такер Карлсон заявил, что утром четверга, 18 декабря (по московскому времени), президент США Дональд Трамп может объявить о начале военных действий против Венесуэлы.

В настоящее время в воздушном пространстве находятся истребитель F/A-18E/F Super Hornet, два самолёта радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и палубный тактический самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye, согласно информации с портала.

Ранее политолог Школьников заявил, что борьба за Венесуэлу — борьба за ресурсы между США и КНР.