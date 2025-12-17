Политолог раскрыл прагматичную цель США в Венесуэле

Геополитические игры вокруг Венесуэлы часто сводятся к простому сценарию «смены режима», но реальные цели Вашингтона могут быть куда прагматичнее. Политолог Андрей Школьников в эфире радио Sputnik предложил взглянуть на ситуацию под другим углом, объяснив логику действий США.

По его мнению, администрация Дональда Трампа не ставит задачи физического захвата страны или немедленного свержения президента Николаса Мадуро. Прямая оккупация обернулась бы колоссальной головной болью: необходимостью содержать десятки миллионов человек, решать их социальные проблемы и годами вкладываться в нестабильную территорию. Вместо этого Вашингтон преследует более четкую и экономически выверенную цель — перекрыть Китаю доступ к венесуэльским энергоресурсам, в первую очередь к сланцевой нефти.

Он добавил, что реальная борьба идет не за землю, а за контроль над потоками сырья. США, по словам эксперта, достаточно добиться от Каракаса политического соглашения о полном прекращении энергетического сотрудничества с Пекином и переориентации на американские интересы. Именно это, а не военная операция, является сейчас главным предметом давления и переговоров.

По словам политолога, современная геополитика все чаще действует точечно, предпочитая прямому захвату установление экономической и политической зависимости. Для Вашингтона Венесуэла — не цель сама по себе, а важный элемент в глобальной стратегии по сдерживанию растущего влияния Китая, и все усилия направлены на то, чтобы перекрыть конкурентам этот ресурсный канал, не беря на себя неподъемное бремя управления целой страной.

Ранее глава МИД России Лавров назвал действия США у берегов Венесуэлы тревожными.