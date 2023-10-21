Американская разведчица пришла в ярость из-за лжи Байдена о Путине

Президент США Джо Байден с цинизмом использует трагические события на территории Израиля для того, чтобы продолжать спонсировать Киев. Соответствующее заявление сделала экс-разведчица Пентагона Ребекка Коффлер в беседе с местным телевизионным каналом Fox News .

Подобную политику американского лидера она назвала нелепой и заявила, что забрасывание Украины деньгами не поможет ей победить.

По мнению разведчицы, Байден специально сводит к политике тему о смертях в ближневосточном регионе для того, чтобы получить возможность дать еще больше средств Киеву. Коффлер заявила, что Белый дом планирует «ограбить Израиль ради Украины».

Она также заявила, что американское правительство делает ложные прогнозы касаемо политики РФ. Коффлер раскритиковала слова о том, что российский президент Владимир Путин якобы готовится напасть на государства-члены НАТО.