Разведка США подтвердила присутствие на Украине агентов Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщило американское издание Newsweek, ссылаясь на высокопоставленного офицера разведывательной службы.

«Находится ли ЦРУ на территории Украины? Да», – сообщил собеседник издания.

Он уточнил, что агенты ЦРУ не преследуют «злонамеренных» целей, работая на Украине. Несмотря на это, собеседник не смог уточнить количество сотрудников управления.

По информации Newsweek, на территории Украины на данный момент работают не менее 100 агентов ЦРУ.

ЦРУ было создано в 1947 году. Оно является независимым агентством Федерального правительства США. Организация занимается сбором информации о других странах, а также об иностранных гражданах. ЦРУ – это основной орган внешней разведки и контрразведки США.

В начале июля американская газета Washington Post сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс недавно совершил секретную поездку в Киев. Там он представил план по «возвращению» территорий Украине, а также призвал начать переговоры с Россией и прекратить огонь до конца 2023 года.