На Украине погибло целое поколение молодых людей, чтобы удовлетворить амбиции президента страны Владимира Зеленского, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире Youtube-канала Redacted.

По ее словам, украинский лидер обманывает весь мир войной с Россией.

Моррис считает, что колоссальных потерь можно было бы избежать, если бы Зеленский согласился на мирные переговоры с Москвой.

Еще в октябре прошлого года Зеленский подписал указ, запрещающий ведение мирных переговоров с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин.