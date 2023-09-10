Американские деньги, предназначенные Киеву, попадают к подрядчикам Пентагона

Деньги американского конгресса, выделенные на нужды Украины, по итогу оказываются на счетах у крупнейших оборонных подрядчиков, которые наживаются на украинском конфликте. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон в беседе с журналистом Эндрю Наполитано, передает издание РИА Новости .

По словам Джонсона, деньги идут в американские компании Lockheed Martin, General Dynamics и другие корпорации. Так аналитик ответил на вопрос о том, можно ли отследить «путь» ассигнований, которые администрация Байдена просит у конгресса, прикрываясь нуждами Украины.

В то же время, коллега Джонсона, Рэй Макговерн заявил, что отследить отправленные на закупку вооружения для Украины средства не представляется возможным из-за того, что оно перемешано с деньгами, которые Соединенные Штаты платят украинским политикам. Макговерн уверен, что Штаты платят им взамен на их молчание о связях Байдена-младшего с бизнесом на территории Украины.