Число конгрессменов, которые желают урегулировать украинский конфликт и начать диалог с Москвой, становится все больше. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что, если ранее подобные разговоры не были популярными, то в настоящее время ситуация изменилась.

Уточняется, что даже при условии отказа Вашингтона от предоставления дополнительной помощи Украине, американские законодатели уверены, что диалог с Россией станет для всех позитивным сценарием.