Американские сенаторы предлагают отвергнуть новый запрос о помощи Украине

Американские сенаторы-республиканцы предлагают Конгрессу отвергнуть новый запрос от администрации о новом пакете помощи Киеву до тех пор, пока в Белом доме не объяснят свою стратегию. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на проект письма сенаторов, адресованного администрации президента.

В проекте письма в Белый дом от двух республиканцев заявляется, что американские граждане заслуживают права знать, куда пойдут их деньги.

В проекте документа указано, что заявления представителей администрации свидетельствуют о том, что у помощи Киеву нет четких сроков, она основана на непонятной стратегии и преследует не сформулированные цели.

Конгрессмены предлагают задать администрации вопросы о контрнаступлении ВСУ и о том, какова стратегия США в этом вопросе. Сенаторы считают, что Конгресс бы поступил глупо, удовлетворив просьбу без получения ответов на эти вопросы. Республиканцы открыто заявили о том, что они против дополнительных трат бюджета в проекте письма.