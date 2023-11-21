Американские сенаторы призывают Байдена наладить поставки гуманитарной помощи в Газу

Несколько американских сенаторов накануне направили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену письмо, в котором призвали его содействовать в обеспечении бесперебойных поставок гуманитарной помощи в Газу. Об этом сообщил один из сенаторов, подписавших письмо – демократ Тим Кейн, передает издание РИА Новости .

В письме они призывали главу государства сотрудничать с Израилем и партнерами страны над реализацией плана по защите гражданских в Газе, обеспечению помощи и достижению цели по прекращению угрозы от ХАМАС.

Известно, что в обращении также содержался призыв к защите гражданских и объектов. Сенаторы выразили надежду на то, что Байден прислушается к просьбе и повлияет на израильскую сторону, ускорив принятие решения по перечисленным вопросам.

Отдельно в обращении подчеркивается, что ближневосточный конфликт не может быть урегулирован одной лишь силой. Сенаторы отметили важность сохранности гражданских и невинных, оказавшихся втянутыми в данный конфликт.