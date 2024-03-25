Американские СМИ активно обсуждают возможное банкротство Трампа

Американские СМИ активно обсуждают скорое вероятное банкротство претендента на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Сегодня, 25 марта, он должен выплатить суду залог в почти $465 миллионов в рамках дела о предоставлении ложных данных о своем состоянии. В случае, если политик этого не сделает, у Трампа могут конфисковать часть имущества, сообщает издание «Коммерсантъ» .

Журналисты издания The New Republic отмечают, что даже по меркам состояния Трампа, сумма залога является крупной. В то же время, там привели слова самого политика о свободных деньгах – он утверждает, что у него в распоряжении есть не более $400 миллионов. Тем не менее по оценкам журнала Forbes, состояние экс-президента США составляет свыше $2,5 миллиардов.

В издании WP предположили, что объявление банкротства может даже сыграть Трампу на руку, так как он сможет избежать конфискации ряда активов и сохранит деньги для своей предвыборной кампании.

В Forbes предполагают, что при объявлении банкротства, Трамп лишится своего небоскреба в Нью-Йорке и останется с долгом по недвижимости в $120 миллионов, который он должен выплатить в следующем году.

Журналисты из WP и PolitiFact подсчитали и выяснили, что за все время своей бизнес-деятельности Трамп 6 раз объявлял о банкротстве тех или иных своих активов. Среди таких: казино Taj Mahal, гостиницы Plaza Hotel, компании Trump Hotels and Casinos Resorts и Trump Entertainment Resorts.