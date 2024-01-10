Американские СМИ требуют немедленной отставки министра обороны Остина

Джо Байден должен отправить в отставку министра обороны США Ллойда Остина, пишет обозреватель Брет Стивенс для The New York Times в статье «Министр обороны не может уйти в самоволку».

Если министра не уволить, это станет показателем несерьезности, которую несомненно заметят противники США, считает автор публикации, рассуждая о госпитализации Остина.

«Удивительно не то, что Остин не проинформировал об этом своих сотрудников или Белый дом. Дело в беспечности, с которой администрация отнеслась к инциденту», – указывает Стивенс.

Он задается вопросом, что было бы в отсутствие министра обороны на рабочем месте, если бы хуситы проделали дыру в американском корабле.

70-летний Остин был госпитализирован 1 января. Несколько дней его не было на рабочем месте, и никто в Белом доме не заметил исчезновения министра. У Остина обнаружен рак простаты. Выяснилось, что в Белом доме не знали о диагнозе до утра 9 января.