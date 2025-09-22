Американские власти готовы ввести санкции против МУС уже на этой неделе

США могут ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) уже на этой неделе. Вашингтон рассматривает беспрецедентные меры в отношении всего учреждения, а не отдельных его сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

Администрация США приняла решение о беспрецедентном шаге — введении санкций в отношении всего Международного уголовного суда. По информации агентства Reuters, объявление о мерах против юридического лица МУС в целом может последовать в ближайшие дни.

Шесть информированных источников подтвердили агентству, что подобный сценарий активно прорабатывается. Один из американских чиновников, пожелавший остаться неназванным, косвенно подтвердил эти планы, отметив, что санкции против учреждения действительно рассматриваются, однако отказался назвать конкретные сроки.

В Гааге, где расположен суд, новость о возможных ограничениях вызвала оперативную реакцию. Как стало известно, руководство МУС уже провело экстренные внутренние совещания для анализа потенциальных последствий тотальных санкций. Параллельно прошли консультации с дипломатами государств-участников суда.

