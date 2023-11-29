Американские власти заявили о вероятности сценария с «восстанием машин»

Сценарий с потенциальным «восстание машин» приближается все ближе к реальности на фоне быстрого развития технологий ИИ. Соответствующее заявление сделала американская вице-президент Камала Харрис в ходе мероприятия местного издания New York Times. Слова американского политика передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе своей речи Харрис заявила, что в контексте искусственного интеллекта возникает много обсуждений об экзистенциальных рисков данной отрасли. Она также вспомнила фантастический фильм «Терминатор», в котором была показана борьба машин с человеком, и подчеркнула, что такое развитие событий является возможным и в реальности.

Американские власти допускают вероятность «восстания машин», но не в ближайший промежуток времени, заявила вице-президент.