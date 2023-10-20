Американские военные испытали робособаку с гранатометом

Американский корпус военной пехоты в прошлом месяце провел испытания робособаки с установленным гранатометом М72 LAW. Об этом сообщило издание The Drive .

Сообщается, что испытания проводились для подтверждения концепции робота, оснащенного оружием. Американские военные использовали модель робота Unitree Go1 с гранатометом и камерой GoPro. Уточняется, что разработка также была оснащена камерами и лазерными целеуказателями для прицеливания.

Во время испытаний, американский робопес поражал цели из стратегического положения. В издании подчеркнули, что при наличии оружия, такой робот мог бы использоваться для разведки, заходя вперед человеческой пехоты и оперативно реагируя на опасности впоследствии.