Американские военные сбили БПЛА из Йемена

Кораблем американских ВМС был сбит БПЛА в акватории Красного моря. По предположениям американской стороны, техника была произведена в Иране и запущена из Йемена. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источник.

В издании сообщили, что по предварительным данным, американский эсминец расценил иранский БПЛА как угрозу, после чего, сбил его в южной части моря.

Источник рассказал журналистам, что инцидент происходил возле Баб-эль-Мандебского пролива, куда и направлялся эсминец, повстречавший БПЛА из Йемена.

Накануне американское Министерство обороны сообщило, о пролете другого иранского дрона вблизи американского авианосца. Местный телевизионный канал Fox News сообщал, что Соединенные Штаты заметили БПЛА в Персидском заливе.