Американские ВВС провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

Американские ВВС накануне провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW впервые с марта. Ракета была запущена с бомбардировщика, об этом сообщил местный портал Defense News со ссылкой на официальную информацию от военных США.

Согласно заявлению ВВС, испытания проводились с бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья Калифорнии. Прототип ракеты был произведен одним из самых крупных подрядчиков Пентагона – корпорацией Lockheed Martin.

Эти испытания стали первыми после неудачного тестирования ракеты в марте. Информация об успешности новых испытаний не сообщается.

Соединенные Штаты провели первый успешный запуск опытного образца еще в 2022 году. Тогда сообщалось, что прототип успешно развил скорость, превысив скорость звука в 5 раз. Снаряд взорвался на запланированном участке.