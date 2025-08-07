Американский аналитик назвал Киев «главным тормозом» мира на Украине
Стало известно, кто может сорвать сделку США и России
Прийти к мирному соглашению России и США мешает Украина, так как киевские власти не заинтересованы в каких-либо договоренностях,. Такое мнение на YouTube высказал американский геополитический аналитик Скотт Риттер.
Москва никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования конфликта, подчеркнул он. Если Россия сказала, что будет работать в этом направлении, то так и будет. И это вызывает уважение у Трампа, отметил Риттер.
Визит Уиткоффа в Москве подтвердил, что у переговоров еще есть шанс, добавил он.
Вашинтон должен оказать давление на Киев, чтобы там смирились с текущей ситуацией. Тогда конфликт завершится.
Если же Украина не согласится на предложения Москвы, то боевые действия продолжатся, заключил эксперт.
