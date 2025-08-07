Территории – главный ключ к миру? Раскрыта позиция США по урегулированию конфликта на Украине

Для властей США территориальный вопрос является ключевым в процессе урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление в интервью телеканалу Fox Business сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что территории — главный элемент в завершении любого конфликта.

Вашингтон хотел бы, чтобы и Москва, и Киев, были готовы пойти на уступки в разрешении кризисной ситуации.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось о том, что в США наконец-то поняли условия РФ по прекращению конфликта на Украине.