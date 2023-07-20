Западу безразлична Украина и ее население, он просто пользуется ими для противостояния РФ. Соответствующее заявление сделал аналитик внешней политики из США Джеймс Джатрас в эфире программы Redacted News .

Как заявил аналитик, ни Украина, ни ее народ, не являются важными для коллективного Запада. Они просто выступают в качестве расходного материала.

С Джатрасом также солидарен журналист Клейтон Моррис, который указал на то, что Запад занимается поиском способа для развязки новой мировой войны. Журналист заявил, что Украина точно также не волнует и НАТО, для которых она является очередным способом провокации РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявлял, что коллективный Запад давит на Киев для продолжения конфликта.