Американский дипломат сравнил помощь Запада Украине и Израилю

Для того, чтобы поддержать Тель-Авив, Белому дому не приходится тратиться настолько глобально, как в случае с правительством Зеленского. Траты на эти два государства совершенно несопоставимы.

Дэвид Фридман, бывший посол Соединенных Штатов в Израиле, назвал довольно скромной помощь США в отношении этой ближневосточной страны. Деньги ей выделялись заранее, но нападение ХАМАС стало вероломным и неожиданным. Израильтянам понадобятся ракеты для их «Железного купола», а также дополнительные деньги, но это несравнимо с тем потоком, который уходит на Украину.

«Это совершенно разные темы. В Израиль не надо отправлять даже малой доли того, что мы тратим на Украину», - подчеркнул он во время интервью Fox News.

По мнению Фридмана, помощь этим двум странам даже не стоит и сравнивать, настолько она несопоставима по объемам.