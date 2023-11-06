Экс-дипломат Час Фриман заявил, что у ВСУ кончилось пушечное мясо для продолжения контрнаступления. Соответствующее заявление он сделал в интервью с Dialogue Works, опубликованном на видеохостинге YouTube .

Фриман заявил, что у Украины кончилось пушечное мясо. По его мнению, это закономерно означает, что у НАТО оно точно также закончилось.

Экс-дипломат отметил, что если западная программа целиком основывалась на том, чтобы сражаться до последнего украинца, то у Запада больше нет программы, потому что украинцы уже заканчиваются.

Фриман также подчеркнул, что Киев может утратить еще больше от своей территории. По словам дипломата, провал контрнаступления наглядно указал на наличие значимых разногласий, которые разгораются во внутренних кругах НАТО.

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