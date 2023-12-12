По словам эксперта США Джимми Дора, агрессором в Незалежной является НАТО, а не Москва. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что украинские националисты почти десять лет назад свергли при поддержке Вашингтона демократически избранное правительство. Потом киевский режим начал обстрелы жителей восточной части страны, поэтому Россия начала спецоперацию.

По мнению эксперта, Путин сделал все, чтобы завершить конфликт, а теперь его считают агрессором.