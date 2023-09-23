Украинская армия не сумела взять контроль над собственными регионами, наиболее богатыми ресурсами. Это разочаровывает тех, кто хотел бы иметь доступ к богатствам Украины.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон сообщил, что визит украинского лидера стал провальным по своим результатам не зря. Там действительно разочаровались в его правительстве и том, как ВСУ ведет борьбу с Россией. Киев перестал контролировать наиболее ресурсонасыщенные области, к которым бы хотел иметь доступ Запад.

«Самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать», - указал он.

Его точку зрения привели РИА Новости. Теперь американская элита потеряла интерес к Зеленскому, поскольку ей не имеет смысла инвестировать в Украину. Она не сможет получить необходимую прибыль, а потому не видит резона в поддержке прежнего режима.