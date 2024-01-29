Американский эксперт Игнатиус заявил, что Киеву не окажут помощь ни Трамп, ни Байден

В одном из западных изданий появилась статья о том, что украинско-американские отношения не поменяются, чем бы ни завершились выборы в Овальный кабинет. По слвоам американского эксперта по внешней политике Дэвида Игнатиуса, внешняя политика Вашингтона станет продолжаться в том же русле. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что позиции обоих президентов США во многом схожие в том, что Москва является ключевой угрозой Западу.

По мнению эксперта, при этом и Трамп, и Байден осознают, что Вашингтон не может позволить себе вести длительную и дорогостоящую войну в Незалежной, поэтому они станут стремиться к прекращению конфликта.

Он отметил, что, хотя Штаты и продолжат помогать Киеву, но уже в ограниченном режиме.