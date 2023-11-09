Американский эксперт предположил раскол мнений среди советников Байдена по поводу Украины

Провал летнего контрнаступления ВСУ отрезвил часть людей из администрации президента США. Они требуют сменить прежний курс на более реалистичный.

Всю политику Белого дома на протяжении последних полутора лет почетный профессор Колледжа Колорадо Дэвид Хендриксон охарактеризовал хлестким выражением «хвост виляет собакой». Окружение Байдена во всем потакало Зеленскому, никак не ограничивая его аппетиты. Все изменилось этой осенью.

«Из-за почти полного провала украинского летнего контрнаступления администрация оказалась в ступоре. Вполне вероятно, что советники Байдена разделились во мнениях», - считает профессор.

Теперь, по его мнению, которое было изложено в журнале Responsible Statecraft, СМИ стали подавать сигналы Украине о необходимости перехода к дипломатическим методам. Если Белый дом недвусмысленно принудит Киев признать военное поражение, то это станет четким сигналом того, что Америка окончательно перешла к новой, здравомыслящей политике.