Американский эксперт в ужасе от самодельного танка ВСУ

Механики из украинских ВС смогли собрать уникальную бронетехнику из остатков трех боевых машин, подбитых ранее российскими войсками. Это свидетельствует об остром дефиците нужной техники у украинской стороны. Соответствующее заявление сделал военный обозреватель Дэвид Экс в своем материале для журнала Forbes .

Эксперт рассказал, что украинские механики собрали Т-72 из обломков, как минимум, трех уничтоженных ранее машин. Экс назвал эту технику «монструозным Франкенштейном», и подчеркнул, что это говорит о дефиците техники у ВСУ.

Как подметил обозреватель, к танку была приделана башня от Т-72Б1, корпус от Т72Б3 и одно колесо от Т-62. По оценке эксперта, гибрид украинских инженеров равен по характеристикам Т-72Б1, который уже успел устареть.

По словам Экса, тот факт, что украинские бойцы идут на подобные ухищрения, говорит об «отчаянной нужде» украинцев в современных танках.